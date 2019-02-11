شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا عند 8543.39 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8543.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 190.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3329.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 888 صفقة.