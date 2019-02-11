إعمار تطلق ثالث مراحل فلل إكسبو جولف

الخليج 365 - الإمارات:
أطلقت " شركة إعمار العقارية" المرحلة الثالثة من مجمع "فلل إكسبو جولف"، والتي تضم فيلات بـ3 أو 4 غرف نوم، وبأسعار تنافسية تبدأ من 999.88 ألف درهم.
وحسب بيان الشركة، تتراوح مساحة الفلل بين 110 و140 متراً مربعاً، وتطل على ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة.
وتتيح شركة إعمار لمستثمري المشروع الاستفادة من خطط سداد مرنة مع أقساط شهرية ميسّرة تمتد لـ5 أعوام.
وتبعد "فلل إكسبو جولف"10 دقائق من مقر استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، و7 دقائق من "مطار آل مكتوم الدولي".
وأطلقت إعمار العقارية الشهر الماضي المرحلة الثانية من مجمع "فلل إكسبو جولف"، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت مجموعة من المنازل في مجمع "إكسبو جولف فيلاز" بدبي، بأسعار تبدأ من 999.888 درهماً للوحدات التي تضم 3 غرف.
وتوفر منازل "إكسبو جولف فيلاز" مجموعة من المرافق الترفيهية المتنوعة مثل حوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقف للسيارات، إضافة إلى مرافق اللياقة البدنية.
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