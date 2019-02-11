الان تتابع مؤسسة النقد تهيئ البيئة التنظيمية لسوق الخدمات المالية المبتكرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية (Sandbox) لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلًا.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـ “رؤية المملكة 2030” والتي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي، وقد تم تطوير “رؤية 2030” بتضمينها 12 برنامجًا تنفيذيًّا من ضمنها “برنامج تطوير القطاع المالي”، ليصبح قطاعًا متنوعًا فعالًا يخدم مجال الخدمات المالية ليدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال طرق متعددة يأتي منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية التشريعية إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.

وأوضحت المؤسسة، أن الخدمات والمنتجات التي تتم تجربتها حاليًا في البيئة التجريبية للمؤسسة تتضمن تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code) وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت.

وأشارت “ساما” إلى أنه قد تم التصريح للعمل في البيئة التجريبية لـ (11) مصرفًا محليًا ودوليًا لفتح الحسابات وتحديثها دون الحاجة إلى زيارة العملاء للفروع وكذلك التصريح لــ (7) شركات لتقديم خدمات متنوعة في مجال المدفوعات الرقمية.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/AboutUs.aspx