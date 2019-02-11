الان تتابع أسعار النفط مستقرة وسط تخفيضات “أوبك” ومخاوف التجارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

استقرت أسعار النفط، اليوم، بفعل تنامي أنشطة الحفر الأمريكية والمخاوف على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما وازن أثر الدعم الآتي من جهود كبح المعروض التي تقودها “أوبك”.

وثبت خام القياس العالمي برنت دون تغير يذكر عند 62.13 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات فحسب، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 52.45 دولار.

وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في فيينا “أسعار النفط مازالت تتحسس طريقها. من ناحية، هناك خفض إنتاج أوبك+، والذي زاد بفعل المشاكل المتنامية المحيطة بالمعروض النفزويلي.

وفي الوقت ذاته، لا مفر من حقيقة أن بيانات اقتصاية عديدة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية لا تتقدم سريعا جدا على ما يبدو.”

كانت شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حسبما أظهره تقرير أسبوعي من بيكر هيوز يوم الجمعة.