وزيرة الاستثمار: 17.3 مليار دولار صادرات المناطق الحرة في 2018

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن صادرات المناطق الحرة سجلت 17.3 مليار دولار خلال عام 2018، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة أن الصادرات الخدمية من المناطق الحرة حققت قفزة غير مسبوقة إلى نحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام ٢٠١٧ التي بلغت فيه 6.4 مليار دولار، وبزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 الذي بلغت فيه 4.9 مليار دولار.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر صباح اليوم، حيث تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع مجلس إدارة المنطقة، برئاسة محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وحققت المناطق الحرة صادرات سلعية وخدمية خلال شهر يناير 2019 بقيمة 1.04 مليار دولار، وتم تحصيل إيرادات بنحو 15 مليون دولار، وفقا لأحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

ويصل عدد المشروعات في المناطق الحرة إلى 1090 مشروعا برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو ٢٦ مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.

وقالت سحر نصر إن هناك 15 مشروعا بالمناطق الحرة نفذت توسعات بتكاليف استثمارية بلغت مليار دولار، بالإضافة إلى 65 مشروعا جديدا بالمناطق الحرة بتكلفة استثمارية بلغت 265 مليون دولار.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة من أجل جذب المزيد من المستثمرين، حيث تتضمن خطتها إنشاء مناطق في المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ.

ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وفقا لما ذكرته الوزيرة.

ويصل عدد المشروعات في المنطقة الحرة بمدينة نصر، التي زارتها الوزيرة اليوم، إلى 209 مشروعات منها 143 مشروعا صناعيا، و6 مشروعات في نشاط التخزين، و60 مشروعا في النشاط الخدمي، وبلغت رؤوس أموال هذه المشروعات نحو 3.4 مليار دولار، ووفرت 72.2 ألف فرصة عمل، بحسب محمد عبد الوهاب.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن المنطقة الحرة بمدينة نصر حققت صادرات خلال عام 2018 بلغت 1.2 مليار دولار، منها صادرات خارج مصر بنحو مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر خلال الاجتماع، اليوم، على طلب شركة تشسنت تكنكولوجيز بزيادة رأسمالها المصدر من 4 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة، أن زيارة المنطقة تأتي لمتابعة أعمال التطوير المستمرة في المناطق الحرة ومنها المنطقة الحرة بمدينة نصر، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين في أعمال التطوير، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت أن أعمال التطوير بالمنطقة الحرة بمدينة نصر تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وذكرت الوزيرة أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة علي المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

كما تشمل أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر تطوير ورفع كفاءة شبكات المنطقة من تطوير المبنى، وتغذية المياه ومكافحة الحريق والصرف الصحي والرصف، وتنسيق الموقع العام، بحيث تكون منطقة جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، وفقا للوزيرة.

ودعت الوزيرة العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التي حققتها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، بحسب البيان

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