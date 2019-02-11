البترول تعلن بدء إنتاج حقل غرب الدلتا بطاقة 600 مليون قدم يوميا

كتبت- أسماء أمين تصوير- كريم عبد العزيز
أعلن وزير البترول، المهندس طارق الملا، عن بدء إنتاج حقل غرب الدلتا بالتعاون مع شركة بى بى، والذى بلغ 400 مليون قدم مكعب غاز ليصل إلى 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا فى إبريل القادم.
وأكد الملا، خلال كلمته بمؤتمر إيجبس 2019، أنه سيتم الإعلان عن المسح السيزمى لخليج السويس نهاية العام الحالى، لافتا إلى تحقيق طفرة فى إنتاج بنزين 92 بنسبة 250%.
وأضاف الوزير، أن قطاع البترول واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ولكن مع رؤية القيادة السياسية تم التغلب عليها.
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