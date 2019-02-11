شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات الصباحية قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، مع وجود معظم القطاعات فى المنطقة الإيجابية ، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع فى العاصمة الصينية بكين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:08 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 12 أسبوعا.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي فقد المؤشر نسبة 0.4% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بعد أرباح مخيبة للآمال من بعض الشركات الكبرى فى أوروبا ،وتنامي مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس بالفترة الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا خلال التعاملات الصباحية ، مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، بعدما أفادت بعض البنوك فى إيطاليا أن البنك المركزي الأوروبي قد وضع حدودا جديدة لرأس المال.

ينحصر تركيز الأسواق العالمية هذا الأسبوع على تطورات التجارة العالمية ، حيث من المقرر أن يسافر المسؤولين الأمريكيين إلى الصين للمشاركة فى جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

ستجري أحدث جولة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع فى العاصمة الصينية بكين ، بعدما انتهت المحادثات التي جرت فى واشنطن الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.0% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.9% ،فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.8%.