شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعد للتخلي عن حاجز 1,300$ تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، على وشك التخلي عن حاجز 1,300$ للأونصة للمرة الأولى فى أسبوعين ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,306.91$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,314.07$،وسجلت أعلى مستوي 1,314.87$ ، وأدنى مستوي 1,306.27$.

حقق الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم شراء عمليات شراء الأصول الآمنة ، وبدعم حاجز 1,300$ للأونصة.

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وفقدت أسعار المعدن الأصفر نسبة 0.3% ، على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، لتسجل أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تحت ضغط قوة أداء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ،ليواصل صعوده لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

تأتي عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وكأفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين تجاه نجاح المحادثات المكثفة بين الولايات المتحدة والصين فى إنهاء الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 1.17 طن متري ، فى سادس انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 802.12 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.