شكرا لقرائتكم خبر عن "اليمامة للحديد" تتحول للخسارة وتتكبد 30 مليون ريال بالربع الأول من عامها المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور - على موقع السوق - حققت الشركة صافي خسائر بلغ 30.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وحققت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 30.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 9.1 مليون ريال في الربع المُقابل.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى استمرار انخفاض الطلب الناتج عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع وشدة المنافسة مما أدى إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 23% في قطاع الكهرباء، وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 19% في قطاع الإنشاءات والمصاحب لارتفاع تكلفة المواد الخام. مما أدى إلى تحقيق إجمالي الخسارة والخسارة التشغيلية وصافي الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة.

وتراجعت الإيرادات إلى 198.8 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل إيرادات بلغت 252.24 مليون ريال بالربع المُقابل.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 21.5 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2017.