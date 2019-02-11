شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم جراء الانتعاش الذي يشهده الدولار الأمريكي في ظل الدعم الذي يحظى به الدولار من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر سلباً على المعدن النفيس كملاذ آمن .

وانخفض سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1311.77 دولار للأونصة ،فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1315.50 دولار للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.4 % إلى 15.76 دولار.