شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1311.77 دولار للأونصة ،فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1315.50 دولار للأونصة.
ومن المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.4 % إلى 15.76 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.