أرباح طيران أبوظبي تنخفض 5% نهاية 2018

الخليج 365 - الإمارات:

انخفضت أرباح "شركة طيران أبوظبي" 5% إلى 231.4 مليون درهم (0.52 درهماً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع أرباح 243.6 مليون درهم في 2017.

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وحسب بيان الشركة على "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، نمت الأرباح 21% إلى 66 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 54.4 مليون درهم في الربع المماثل 2017.

وتراجعت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 206.88 مليون درهم، مقارنة مع 221.574 مليون درهم أرباح نفس الفترة من العام الذي سبقه، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وبنهاية النصف الأول 2018، ارتفعت أرباح "شركة طيران أبوظبي" إلى 112.7 مليون درهم، مقابل 106 مليون درهم أرباح النصف المماثل 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة المملوكة بنسبة 30% من قبل "حكومة أبوظبي" بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% (ما يعادل 20 فلساً/ للسهم) من رأس المال عن 2018، ويبلغ رأس المال الحالي للشركة 444.79 مليون درهم.