خليفة بن زايد يأمر بتحويل مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة مساهمة

الخليج 365 - الإمارات:

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لأبوظبي القانون رقم 3 لـ2019، القاضي بتحويل "مؤسسة أبوظبي للطاقة" إلى شركة مساهمة عامة.

ونص القانون الذي نقلته عدة صحف محلية، على أن تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.

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وبموجب القانون الاتحادي، تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في "مؤسسة أبوظبي للطاقة" إلى " شركة أبوظبي التنموية القابضة ".

وتضمنت بنود القانون نقل كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل "دائرة الطاقة بأبوظبي"، وجميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يحددها قرار من السلطة المعنية.

وستساهم الشركة في تشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات بقطاع الماء والكهرباء، ما يعزز مركزها داخل الدولة ويواكب تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.

ويشمل نطاق عمل "مؤسسة أبوظبي للطاقة" الأصول الخدمية من توليد الطاقة والمياه إلى النقل والتوزيع وصولاً إلى المستخدم النهائي، وتهدف المؤسسة إلى رفع كفاءة تشغيل مؤسسات القطاع في الإمارة، من خلال توظيف التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال، لتقديم خدمات بكلفة تنافسية تسهم في مواصلة مسيرة التطوير بالإمارة.