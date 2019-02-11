رئيس الوزراء: 163 مليار دولار تدفقات نقدية من الخارج لمصر في 3 سنوات

افتتح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول “إيجبس 2019”.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر إن ملف الإصلاح الاقتصادي كان على أولويات أجندة الحكومة المصرية، حيث تعمل الحكومة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة صلبة للصناعة، كما تعمل على تقديم مصر بشكل جديد للعالم.

وبحسب مدبولي، فإن الدفقات النقدية من الخارج بلغت خلال 3 سنوات الماضية، نحو 163 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وبحسب مدبولي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأ في جني ثماره، وقد ظهر ذلك من خلال إشادة التقارير الدولية بالاقتصاد المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 15 مليار دولار، ليتخطى حاجز 42 مليار دولار.

وقال مدبولي إن وزارة البترول عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ 4 مشروعات كبري في البحر المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي باستثمارات تصل إلى 27 مليار دولار، ليصل معدل إنتاج تلك المشرعات عند اكتمالها إلى 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وبحسب مدبولي، فإن وزارة البترول تعمل على تطوير معامل التكرير المصرية، لتلبية احتياجات السوق المصري، ومد خطوط على مستوي الجمهورية.

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