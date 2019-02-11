أرباح موبكو ترتفع إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام الماضي

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، اليوم الاثنين، إنها حققت زيادة في صافي الربح خلال عام 2018 بنحو 44.4 %.

وأضافت الشركة خلال بيان عن القوائم المالية المستقلة، أنها حققت صافي ربح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمير، بقيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

وبلغ صاف مبيعات الشركة خلال العام الماضي نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال عام 2017 بنسبة زيادة 8.3%، بحسب البيان.

وسجلت الشركة مجمل ربح بقيمة 15.4 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل 15.1 مليار جنيه خلال عام 2017.

وتعمل شركة موبكو في تكرير وتصنيع المواد البترولية والغازات الطبيعية وإنتاج الأسمدة، وتم إنشاؤها في يوليو 1998.

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