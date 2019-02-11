"إعمار" تكشف عن المرحلة الثالثة من فلل "إكسبو جولف"

دبي - الخليج 365 :

تقدم "إعمار" فرصة جديدة للعملاء لشراء وحدات في أكثر مجمعات الفلل السكنية استقطاباً للاهتمام في دبي ضمن "إعمار الجنوب"، وجهة الجولف التي تمتاز بموقعها الحيوي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" و7 دقائق عن "مطار آل مكتوم الدولي".

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مجمع فلل "إكسبو جولف"، والذي بدا جلياً في بيع كافة الوحدات المطروحة، تكشف "إعمار" عن المرحلة الثالثة عبر مجموعة محدودة من الفلل الراقية التي تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بجوار ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة.

وتضمن المرحلة الثالثة من فلل "إكسبو جولف" عوائد قوية على الاستثمار وقيمة كبيرة على المدى الطويل، حيث كشفت دراسات أعدتها KMPG و"الجمعية الأمريكية الوطنية للعقارات" أن القرب من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة. وتتميز وحدات "فلل إكسبو جولف" بمعايير بأسعارها التنافسية التي تبدأ 999.888 درهماً. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من خطط سداد مرنة مع أقساط شهرية ميسّرة على مدى خمس سنوات.

ويقدم مجمع فلل "إكسبو جولف" للسكان فرصة الإقامة في وجهة تنبض بالحياة، مع استعداد "إعمار" للبدء بتسليم الوحدات السكنية في "إعمار الجونب" خلال العام الحالي. وتعتبر الفلل خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق "دبي الجنوب" التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية. كما يبعد المجمع 30 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة بجبل علي، و50 دقيقة عن أبوظبي، ليلبي بذلك متطلبات رواد الأعمال والمهنيين الراغبين بالاستمتاع بأسلوب حياة هادئ في أجواء طبيعية تحفل بالحدائق الخضراء.

وتمتاز وحدات "فلل إكسبو جولف" بموقعها الحيوي على "بوليفارد إعمار الجنوب"، وتقدم للسكان مرافق متنوعة تتضمن مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل، حوض السباحة في الهواء الطلق، منطقة ألعاب الأطفال، المركز الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من الحدائق ومسارات التنزه التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي مفعم بالنشاط.

وتتراوح مساحات الفلل بين 110 و140 متر مربع، بتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم. ويساعد تصميم الفلل في توفير قدر كبير من الإنارة الطبيعية والتهوية، لتكون بذلك خياراً مثالياً للعائلات.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول "فلل إكسبو جولف"، زيارة مركز مبيعات "إعمار الجنوب" في "دبي الجنوب"؛ مركز مبيعات "إعمار" في وسط مدينة دبي؛ مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور؛ مركز مبيعات "دبي هيلز استيت" على شارع أم سقيم؛ أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور. وتستقبل مراكز المبيعات العملاء من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:30 صباحاً و7 مساءً، وبين الساعة 2 ظهراً و7 مساءً أيام الجمعة في مراكز المبيعات باستثناء أبوظبي. كما يمكن أيضاً الاتصال على الرقم 36227 800 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو 3661688 4 971+ من خارج الدولة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]