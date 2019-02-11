شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش كوين اندفاعه الصاعد ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 79.65، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 85.20 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 72.50 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 79.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد