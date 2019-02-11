شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7000، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 0.7180.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط