شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف الآن ليتحرك فوق 62.00، لكن الاتجاه الهابط لا يزال قائماً بثبات السعر دون مستوى 63.10، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 68.00 على المدى القريب، بينما يتواجد الهدف التالي للموجة الهابطة المتوقعة عند 59.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط