شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح ليتذبذب حول 52.50 الآن، وطالما أن السعر دون 53.50، فإن الضغط السلبي سيبقى فعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 51.46 ثم 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط