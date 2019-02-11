شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الميل الهابط ليقترب من مستوى 15.62، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 15.22 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون 16.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط