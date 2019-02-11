شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم إشارات سلبية تعزز فرص استمرار الانخفاض المتوقع، والذي يستهدف مستويات 1297.00 ثم 1286.70، في حين يمثل الثبات دون 1316.65 شرط أساسي لتحقيق الأهداف المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط