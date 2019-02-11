شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50 في محاولة لتجاوزه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 1.2962، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.2800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط