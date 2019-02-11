شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليبدأ باختبار حاجز 1.1300، بانتظار مواصلة الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1181، مدعوماً بالتحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الميل الهابط يعتمد على الثبات دون مستويات 1.1390 و1.1443.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط