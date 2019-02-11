شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تُبرر سبب عدم الكشف عن قيمة استحواذها على "غلوبال فارما" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "دبي للاستثمار" عن أن التقييم الذي تم بموجبه الاستحواذ على "غلوبال فارما" يعتبر سرياً ويخضع لموافقة البائع، وبالتالي لم يتم الكشف عنه.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "دبي المالي"، اليوم الإثنين، إن تأثير الصفقة على البيانات المالية الموحدة لا يزال قيد التقييم ولا يتوقع أن يكون جوهرياَ.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم الكشف عن الأثر المالي المتوقع من عملية الاستحواذ على البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري.

وعن كيفية تمويل صفقة الاستحواذ، أعلنت دبي للاستثمار عن امتلاكها سيولة نقدية وتسهيلات ائتمانية غير مستخدمة سيتم استخدامها بهدف تمويل هذا الاستحواذ.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال فبراير الجاري، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66% في "غلوبال فارما"، لتصبح الشركة المتخصصة في مجال صناعة الأدوية مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وذلك بعد عملية الاستحواذ الجديدة التي تمت من خلال شركة دبي للاستثمار الصناعي،

ويذكر أن دبي للاستثمار تخارجت من نسبة قدرها 66% من أسهم "غلوبال فارما" في العام 2014، مقابل 103 ملايين دولار، واحتفظت بحصة قدرها 34% في الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.