شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الفجيرة الوطني" ترتفع 30% بنهاية العام 2018 .. والإدارة توصي بتوزيعات نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لبنك الفجيرة الوطني، المدرج في سوق أبوظبي المالي، ارتفاع أرباحه خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 30.4%.

وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الإثنين، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 615.3 مليون درهم، مُقابل أرباح بلغت 471.9 مليون درهم خلال العام 2017.

هذا وارتفعت الإيرادات التشغيلية لعام 2018 إلى 1.6 مليار درهم، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم خلال العام 2017.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لعام 2018 إلى 1.1 مليار درهم، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 914 مليون درهم خلال العام 2017.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% من رأس المال المدفوع، وذلك عن العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 462.1 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بارتفاع بلغ 15.1% خلال الفترة المقابلة من 2017.