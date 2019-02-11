شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل ارتفاع المنصات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل ارتفاع منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ، فى علامة على احتمالات زيادة الإنتاج الأمريكي لمستوي قياسي جديد ، ويكبح الخسائر انخفاض إنتاج أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ،بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

بحلول الساعة 08:30جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.65$،وسجل أعلى مستوي 52.75$ ،وأدنى مستوي 51.84 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 61.88$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.04$ ،وسجل أعلى مستوي 62.08$ ،وأدنى مستوي 61.34$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية خلال 2019 ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بحوالي 7 منصات ، فى ثاني زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 854 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" يوم الجمعة إن المملكة العربية السعودية خفضت إنتاجها من النفط الخام بحوالي 400 ألف برميل يوميا فى كانون الثاني/يناير الماضي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.24 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ أوائل عام 2018.

وسجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك ،ومع استمرار التوترات وعدم اليقين السياسي فى كاراكاس ، تظل إمدادات فنزويلا معرضة لمزيد من الانخفاض.