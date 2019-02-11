شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 1.5% متخليا عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين متخليا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع تقييم المتعاملون للتطورات الجديدة بالسوق ،خاصة تلك المتعلقة بتأجيل بدء تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,595$ بانخفاض قدره 56$ بأكثر من 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,651$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,652$ ، و أدنى سعر عند 3,580$.

حقق البتكوين يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 7.9% ،بأكبر مكسب يومي منذ 18 كانون الأول /ديسمبر الماضي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 3,711$ لكل وحدة بتكوين ، بدعم انتعاش مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 120 مليار$ ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوى 123مليار$ الأعلى منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال اكسشنيج "جيف سبرشر" إنه يتوقع أن يبدأ تشغيل منصة الأصول الرقمية المعروفة باسم Bakkt فى أواخر هذا العام.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى تحدث "هيستر بيريس" مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC عن قضايا تنظيم صناعة التشفير فى الولايات المتحدة فى خطاب ألقاه مؤخرا ،والذي أكد خلاله بأن عدم وجود إطار قانوني واضح للتشفير يسمح بمزيد من الحرية للتكنولوجيا للتحرك بمفردها والتعبير عن ذاتها.

أصدرت شركة "فندسترات" الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها توقعاتها حول السوق الرقمية يوم الجمعة 8 شباط/فبراير ،وقالت إن التحسينات الإضافية فى السوق يفترض أن تدعم ارتفاع الأسعار.

وعلق توم لي المؤسس المشارك فى فندسترات ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير " نحن نري 9 تحسينات تدريجية فى المشهد ،والتي من المتوقع أن تدعم ارتفاع الأسعار فى نهاية المطاف".