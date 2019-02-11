شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات – الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الرابع /2018 مسجلة نمو بمعدل 0.2% ، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.3% ، أسوأ من نمو الربع الثالث معدل 0.6% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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