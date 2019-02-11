شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص طفيف فى العجز بالميزان التجاري في بريطانيا– ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30بتوقيت جرينتش الميزان التجاري لشهر كانون الأول /ديسمبر مسجلاً عجز بمقدار 12.1 مليار إسترليني ، أسوأ قليلا من توقعات الخبراء عجز بمقدار 12.0 مليار ، و الشهر السابق سجل الميزان عجز بمقدار 12.4 مليار بعد التعديل من عجز بمقدار 12.0مليار ، بما يعنى تقلص العجز بمقدار 0.3 مليار إسترليني .

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