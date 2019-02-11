شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انكماش الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 0.7% فى كانون الأول/ديسمبر ، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.2%،وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 0.1% بعد التعديل من انكماش بمعدل 0.3% ، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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