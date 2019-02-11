شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الإنتاج الصناعي في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري مسجلا انكماش بمعدل 0.5% فى كانون الأول/ديسمبر، أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي نمو بمعدل 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 0.3 % بعد التعديل من انكماش بمعدل 0.4%، هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.

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