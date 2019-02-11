أسعار النفط تميل إلى الانخفاض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:41 مساءً, 11 فبراير 2019 م المناطق - وكالات تميل أسعار النفط إلى الانخفاض الإثنين في آسيا بسبب القلق من فائض في العرض ومخاوف من انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي على طلب الخام.

وحوالى الساعة 03,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مارس 55 سنتا ليبلغ سعره 52,17 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم ابريل فقد تراجع 45 سنتا وبلغ إلى 61,65 دولارا.

وقال ادوارد مونيا المحلل في مجموعة “أواندا” إن “الأسعار فقدت زخم اندفاعها باتجاه الارتفاع لأن المستثمرين لم يعودوا متفائلين”، مشيرا إلى القلق من العرض المفرط والآفاق الاقتصادية العالمية القاتمة.

وأضاف “خلال الأسبوع الجاري سيراقب المستثمرون في الأسواق التقريرين الشهريين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية ليروا ما إذا كان الخفض في الإنتاج الذي قررته أوبك تم احترامه وإلى أي حد سيرتفع الإنتاج الأميركي”.

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