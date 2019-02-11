بلتون يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة حتى منتصف العام الجاري

يتوقع بنك بلتون للاستثمار الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم الخميس، وعلى مدار العام المالي الجاري 2018/2019.

وقالت بلتون في تقرير لها اليوم الاثنين إن الارتفاع الطفيف للتضخم خلال شهر يناير الماضي لا يشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم وبالتالي نؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضافت أن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 يساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلن أمس الأحد البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثاني إلى 8.6% في يناير الماضي، مقابل 8.3% في ديسمبر.

وأضاف المركزي، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.4% خلال يناير الماضي مقابل صفر في ديسمبر.

وشددت بلتون في تقريرها على أن قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس من العوامل المساعدة لمعرفة ما سيكون هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا.

وتابعت بلتون “تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي نراقبها، التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ ومعدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.

وتتوقع بلتون استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة أعلى من المستويات السابقة لخفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة لأسباب مختلفة.

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