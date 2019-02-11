وكالة موديز تبقي على نظرة إيجابية للقطاع المصرفي المصري

أبقت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.

وقالت في تقرير لها نقلته وكالة رويترز اليوم الاثنين إن البنوك المصرية ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر ويستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية.

وأضافت أن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري.

وبحسب موديز فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5% في 2019 و5.8% في 2020، وإن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد مما يدعم نمو الودائع والقروض.

وقال كونستانتينوس كيبريوس، النائب الأول لرئيس موديز، إن “تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة…نتوقع نمو الميزانية نحو 15% في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة”.

وتتوقع موديز أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي مضيفة أن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.

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