«الإسكان» تعلن عن مهلة لاستلام الوحدات الجاهزة بـ«دار مصر»

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت منح مهلة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.

وأضاف السباعي، في بيان اليوم، أن المدة لاستلام الوحدات الجاهزة والمُخصصة لهم بالمدن الجديدة، بشرط سداد كامل الأقساط المُستحقة حتى تاريخه، موضحًا أن المهلة؛ تيسيرًا على العملاء الذين تخلفوا عن الاستلام، واستجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة منهم.

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