ارتفع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

مصراوي - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار...