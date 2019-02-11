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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للجانبية– تحليل -11-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس بتداولاته الأخيرة لسيطرة الميل الجانبي متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 2.8460 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة المنتظرة سابقا, نلاحظ احتجاز السعر حاليا ضمن نطاق ضيق متمثل بالحاجز الحالي ومستوى دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.7600.
نود التنويه إلى أن ثبات دعم القناة الصاعدة سيزيد من فرص تجميع السعر لعزم إيجابي جديد لننتظر تجديد محاولات تجاوز مستوى 2.7600 ليتمكن من تحقيق أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 2.9360 و 3.0300 على التوالي بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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