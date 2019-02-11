شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 11-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميع عزم سلبي جديد متأثرا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ تشكيله لموجة سلبية إضافية واستقراره عند 790.00. نؤكد على أهمية تحرر السعر من العائق المستقر عند 775.00 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل أهداف سلبية إضافية بانجذابه نحو 748.00 وصولا نحو 660.00 بتداولات الفترة القادمة.

نذكر بأهمية ثبات الحاجز المستقر عند 825.00 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية ليمنع السعر من تجديد محاولات التصحيح الصاعد وليزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي المنتظر سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 748.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بكسر الدعم الأولي