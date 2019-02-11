- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 11-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتجميع عزم سلبي جديد متأثرا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ تشكيله لموجة سلبية إضافية واستقراره عند 790.00. نؤكد على أهمية تحرر السعر من العائق المستقر عند 775.00 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل أهداف سلبية إضافية بانجذابه نحو 748.00 وصولا نحو 660.00 بتداولات الفترة القادمة.
نذكر بأهمية ثبات الحاجز المستقر عند 825.00 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية ليمنع السعر من تجديد محاولات التصحيح الصاعد وليزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي المنتظر سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 748.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بكسر الدعم الأولي
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 11-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.