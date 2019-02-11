الباوند مقابل الين يستقر دون المتوسط- تحليل - 11-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات السعر الجانبية اللحظية إلا أن تمركزه المستمر دون المقاومة الأولية المتمثلة بمستوى 142.80 إضافة إلى تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي عند 142.40 يدعم الترجيح السلبي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة. لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن من خلاله بناء تداولات سلبية وليستهدف بذلك مستوى 141.45 وصولا نحو 140.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 142.80 و 141.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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