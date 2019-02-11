شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لهبوط قوي- تحليل - 11-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل السلبي باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة بالاعتماد على قوة المقاومة الممتدة نحو 125.85, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يقدم عزم سلبي جديد ليؤكد استعداد السعر لبناء تداولات سلبية قوية ليستهدف بذلك أولا مستوى 123.50 والذي بكسره ستمتد التداولات نحو 122.60 و 121.90 على التوالي.

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طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.00 و 123.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط