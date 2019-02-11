شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم اليانز يعود للتذبذب السلبي- تحليل - 11-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر السهم باندفاعه التصحيحي الأخير المقاومة الرئيسية والمستقرة عند 188.00 ليشكل ذلك عائق قوي أمام استئناف الهجوم الصاعد وليجبره على تشكيل ارتداد سلبي نحو 181.85. ما سبق يدعم الاستمرارية السلبية لنتوقع تجديد السعر للمحاولات الهابطة وليستهدف بذلك مستوى 178.80 وصولا نحو 173.90 بتداولات الفترة القادمة.
محاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليمنحه ذلك فرصة حقيقية لتجميع العزم السلبي والمطلوب لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.80 و 182.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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