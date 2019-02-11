شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وقبيل صدور بيانات هامة من لندن عن نمو الاقتصاد البريطاني وعن مخرجات القطاعات الصناعية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.15% حتى الساعة 08:05 جرينتش،ليتداول عند 1.2910$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2928$،وسجل الأعلى عند 1.2938$ ، والأدنى عند 1.2907$.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل النشاط القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،انخفضت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" بنسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما خفضت البنك المركزي البريطاني توقعات النمو خلال عامي 2019 و 2020 ، وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

توقع البنك المركزي نموا بمعدل 1.2% فى 2019 انخفاضا من معدل 1.7% متوسط توقعات السابقة ، ولعام 2020 يتوقع البنك نمو بمعدل 1.5% انخفاضا من معدل 1.7% فى تقديراته السابقة ، على أن يرتفع النمو إلى معدل 1.9% فى 2021.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 96.53 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من لندن ، أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الفصلية " الربع الرابع" وبالقراءة الشهرية "كانون الأول/ديسمبر" التي تم استحداثها للمرة الأولى فى تاريخ البلاد خلال تموز/يوليو الماضي ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع /2018 المتوقع نمو بمعدل 0.3% وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 0.6 % ،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.4 % وسجل الربع السابق نمو بمعدل 1.5%.

وبنفس التوقيت تصدر أيضا عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.0% فى كانون الأول/ديسمبر ، بعدما سجل نمو بمعدل 0.2% فى تشرين الثاني/نوفمبر.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع نمو بمعدل 0.2% من انكماش بمعدل 0.3 % فى تشرين الثاني/نوفمبر ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 0.1% من انكماش بمعدل 0.4%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 12.1 مليار جنيه إسترليني فى كانون الأول/ديسمبر ،من عجز بمقدار 12.0 مليار جنيه إسترليني تشرين الثاني/نوفمبر.