شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي الإسلامي" تبحث توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.3 مليار درهم في 6 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك "دبي الإسلامي" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من رأس المال عن عام 2018.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، بأن إجمالي الأرباح المُقرر توزيعها تبلغ 2.3 مليار درهم، بما يعادل 35 فلساً للسهم.

وأشار البنك إلى أن الجمعية العمومية ستناقش تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك رئيسية أو أية أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر بـ 5 مليارات دولار.

كذلك ستنظر الجمعية في إصدار صكوك إضافية من الشق الأول من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر بـ مليار دولار وصكوك من الشق الثاني من رأس المال بقيمة مليار دولار.

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وستناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

ووفقاً للبيان، ستثدق الجمعية على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.

وأشار البنك أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية فسيكون الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق لـ 13 مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 1.26 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2018، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 3.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 12.1%.