مصادر: 3 شركات تتنافس على عقد بروج 4 بـ4.5 مليار دولار

سيكون مجمع بروج الأكبر في العالم من حيث إنتاج منتجات البتروكيماويات

الخليج 365 - الإمارات:

قالت مصادر إن 3 شركات عالمية تتنافس على عقد تنفيذ الأعمال التحضيرية والهندسية لرابع مراحل توسعة مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس "بروج 4″، وتبلغ قيمة العقد نحو 4.5 مليار دولار.

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وحسب ما أوردت مجلة "ميد" التي تعنى بالشؤون الاقتصادية في الشرق الأوسط، تضمنت الشركات كلاً من:

"شركة تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية.

"شركة مير تكنيمونت" الإيطالية.

"شركة وود جروب" البريطانية.

وسيكون مجمع بروج المشروع الأكبر في العالم من حيث إنتاج منتجات البتروكيماويات، حيث سيعمل على إنتاج المواد البتروكيماوية مثل "البولي بروبيلن" و"البولي إيثيلين".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2002، افتتح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس "المجلس الأعلى للبترول" مجمع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج" بالرويس والبالغة تكلفته 4.4 مليارات درهم.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع "بروج 4" 2.5 مليون طن، ما يرفع الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج في الرويس "بروج 1 و2 و3" إلى 7.5 ملايين طن، وسينتج مصنع "بروج 4" لأول مرة منتجات كيميائية تدخل في صناعات المطاط الصناعي وغيرها من المواد عالية الجودة.