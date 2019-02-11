بلغت الإيرادات التشغيلية لبنك الفجيرة 1.6 مليار درهم
الخليج 365 - الإمارات:
صعدت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" 30% إلى 615.3 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 471 مليون درهم أرباح 2017.
وحسب بيان البنك، بلغ اجمالي الربح التشغيلي العام الماضي نحو 1.052 مليار درهم، مقابل 913.6 مليون درهم في 2017.
وبلغت الإيرادات التشغيلية لبنك الفجيرة 1.6 مليار درهم، بنمو 14.2% مقارنة مع 2017، نتيجة الأداء القوي في الأعمال الرئيسية والإدارة الاستباقية للمطلوبات والموجودات وتحسين هوامش الربح وتعزيز التركيز على عوائد رأس المال.
ونمت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" أحد البنوك الصغيرة في الإمارات 15% إلى 462.1 مليون درهم (29.7 فلساً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 401.4 مليون درهم أرباح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وارتفعت الأرباح 10% إلى 310.2 مليون درهم (21.1 فلساً للسهم) نهاية النصف الأول من العام الماضي، مقارنةً مع 281 مليون درهم أرباح النصف الأول 2017.
وثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال انتليجنس" في سبتمبر (أيلول) الماضي تصنيف المتانة المالية لـ"بنك الفجيرة الوطني" عند درجة "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح بنك الفجيرة تصعد 30% في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاقتصادي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.