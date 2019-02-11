تدرس الشركة حالياً تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات خاصة السعودية ومصر
الخليج 365 - عربي:
قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" جاسم ثابت إن الشركة ستركز على النمو داخلياً وفي السعودية، التي ترى فيها "تبريد" احتملات قوية للنمو، سواء بالامتيازات أو المشاريع بنظام (البناء والإدارة والتسليم) وغيرها.
وأضاف ثابت لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن "تبريد" تدرس حالياً تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات خاصة السعودية ومصر، مبيناً أن الشركة حصلت على حصة 20% في "شركة تبريد السعودية".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن، سوق أبو ظبي تعتبر أكبر سوق لـ"تبريد" حيث تملك 75% منها، مشيراً إلى أنها تملك رابع أكبر نصيب في سوق دبي بنسبة 10%.
وأعلنت "تبريد" نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن ترتيب تسهيلات مصرفية بـ1.5 مليار درهم، سيتم استخدامها لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية والتي تبلغ 2.8 مليار درهم.
و"تبريد" مملوكة جزئياً لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" التابعة لـ"حكومة أبوظبي"، وتقدم أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" جاسم ثابت مؤخراً أن الشركة ستفتتح خلال العام الجاري محطتين جديدتين الأولى في العاصمة أبوظبي لصالح جهة حكومية والثانية في السعودية بالتعاون مع شركة زميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تبريد: يوجد احتمالات قوية للنمو في السوق السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاقتصادي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.