تبريد: يوجد احتمالات قوية للنمو في السوق السعودي

تدرس الشركة حالياً تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات خاصة السعودية ومصر

الخليج 365 - عربي:

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" جاسم ثابت إن الشركة ستركز على النمو داخلياً وفي السعودية، التي ترى فيها "تبريد" احتملات قوية للنمو، سواء بالامتيازات أو المشاريع بنظام (البناء والإدارة والتسليم) وغيرها.

وأضاف ثابت لصحيفة "البيان" الإماراتية، أن "تبريد" تدرس حالياً تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات خاصة السعودية ومصر، مبيناً أن الشركة حصلت على حصة 20% في "شركة تبريد السعودية".

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن، سوق أبو ظبي تعتبر أكبر سوق لـ"تبريد" حيث تملك 75% منها، مشيراً إلى أنها تملك رابع أكبر نصيب في سوق دبي بنسبة 10%.

وأعلنت "تبريد" نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن ترتيب تسهيلات مصرفية بـ1.5 مليار درهم، سيتم استخدامها لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية والتي تبلغ 2.8 مليار درهم.

و"تبريد" مملوكة جزئياً لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" التابعة لـ"حكومة أبوظبي"، وتقدم أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" جاسم ثابت مؤخراً أن الشركة ستفتتح خلال العام الجاري محطتين جديدتين الأولى في العاصمة أبوظبي لصالح جهة حكومية والثانية في السعودية بالتعاون مع شركة زميلة.