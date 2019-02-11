الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار بدعم توترات التجارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1311.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1315.50 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس آذار وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.

وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش من الثاني من مارس آذار.

Advertisements

وتسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق المالية منذ العام الماضي وعززت أيضا جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير كانون الثاني مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1385 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.76 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 788.50 دولار للأوقية.