الصندوق الصناعي يمول بناء مصنع لدعم المحتوى المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أول اتفاقية تمويل ضمن برنامج «توطين» لتمويل بناء مصنع تابع لشركة «آسيا ستيل» بمدينة الجبيل بإجمالي استثمارات بلغ 292 مليون ريال لإنتاج الأنابيب المقاومة للتآكل بحضور ممثلين من برنامج اكتفاء التابع لشركة أرامكو السعودية.

ووفق بيان الصندوق، تأتي الاتفاقية ضمن مبادرة تطوير المحتوى المحلي، وفقا لما حددته رؤية 2030 من أهداف طموحة للمملكة، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، وتخفيض مستويات البطالة.

وكان الصندوق الصناعي قد أطلق برنامج «توطين» بهدف تعظيم المحتوى المحلي وفرص توطين القطاعات ودعم سلاسل الإمداد مع الشركات الرائدة في المملكة، وذلك من خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.