منتجع مستوحى من مملكة الأنباط بتصميم معماري فرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - العلا

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، عن خطط إقامة منتجع فريد من نوعه في جبال العلا مستوحى من مملكة الأنباط من تصميم المهندس المعماري الفرنسي الشهير جون نوفيل، ضمن إطار «رؤية العلا» التي تسعى من خلالها إلى تطوير العلا كمقصد منشود للزوار من كل أنحاء العالم، حيث يعد هذا المنتجع الانطلاقة الأولى لمجموعة من المنتجعات والفنادق المميزة في المنطقة.

وسيضم «منتجع شرعان»، 40 وحدة، تشمل 25 جناحا، و10 أجنحة مخيمة فاخرة، و5 فلل، ومنتجعا صحيا، وموقعا يضم مساحات مبتكرة ومجهزة بأحدث الوسائل والخدمات التقنية، لعقد لقاءات قمم قياديي الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم.

وتستضيف الطبيعة هذا الصرح الفريد من نوعه، الذي ينحت في الجبال، ليتم دمج البناء مع الطبيعة، ويستلهم أفكاره الإبداعية منها، والذي بدوره سيضع العلا في واجهة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم، فيما يتوقع الانتهاء من تشييد المنتجع بحلول 2023.

وتحتضن محافظة العلا مناظر خلابة للصحراء، وتشكيلات صخرية متميزة، ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة في المنطقة، مثل المواقع الخاصة بالحضارتين اللحيانية والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد.

فرص عمل

«سيكون المنتجع الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل وفريقه وجهة مميزة في المنطقة مع الحفاظ على بيئتها الطبيعية، يوفر خدمات متكاملة للزوار، ليصبح نموذجا للضيافة العربية في المملكة والعالم، وسيسهم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة».

المهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

نقطة التقاء

«يعد منتجع شرعان خطوة أولية في تطوير العلا كوجهة سياحية عالمية رائدة، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة يراعى من خلالها اندماج البناء بالطبيعة بشكل متأصل في إرث العلا الغني، مما سيوفر نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين حول العالم».

ليزا كولينك رئيسة قطاع التطوير في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

عمل فني

«موقع المنتجع متأصل في تاريخ المنطقة وتاريخ مملكة الأنباط، ومن المدهش أن نكون قادرين على تجسيد المشهد الطبيعي لمنتجع شرعان بمستويات مختلفة، واكتشاف الآفاق البعيدة، وتدرجات انعكاس الضوء. إن طبيعة الموقع وجغرافيته الاستثنائية تدعو إلى الابتكار والإبداع، فالفن يساعدنا في تحقيق هذا الهدف، كما تساعدنا الهندسة المعمارية. إن ما سيبنى هنا هو عمل فني بكل ما تحويه الكلمة من معنى».

جون نوفيل المهندس المعماري الفرنسي الشهير

منتجع شرعان

مستوحى من مملكة الأنباط

تصميم المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل

ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة.

يضم 40 وحدة تشمل:

25 جناحا 10 أجنحة مخيمة فاخرة 5 فلل منتجعا صحيا