شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية الايتكوين لأول مرة في مرة في خمسة جلسات بنحو السبعة بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بما يفوق السابعة بالمائة أو بأكثر من 3.36$ اليوم الاثنين ضمن عمليات تصحيحية بعد أن حققت الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها في عام بمكاسب فاقت الأربعين بالمائة مدعومة بارتفاعها يوم الجمعة الماضية للأعلى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط تحقيقها لمكاسب آنذاك فاقت الثلاثين بالمائة في أعقاب الإعلان عن شركة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبليونيمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي تمام الساعة 05:28 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 7.06% إلى مستويات 44.243$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 47.602$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 44.157$، بينما حققت الأعلى لها عند 47.651$.

هذا وتشهد اللايتكوين مع مطلع تداولات هذا الأسبوع عمليات تصحيحية عقب تحقيقها الأسبوع الماضي رابع مكاسب أسبوعية لها على التوالي، لتقلص من مكاسب الشهر الجاري التي لا تزال تفوق التسعة وثلاثين بالمائة، وذلك في أعقاب تحقيقها الشهر الماضي أول مكاسب شهرية لها في تسعة أشهر وإنهائها بذلك آنذاك لأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015.

بخلاف ذلك، فقد اعتمدت اللايتكوين في وقت سابق من الشهر الماضي شعار جديد لها بلون أزرق فاتح بخلاف شعارها الأساسي الفضي ليعكس "الثقة" و"السرعة" تم تصميمه من قبل وكالة التصميم التي تتخذ من استراليا مقراً لها، وسوف يتم استخدام الشعار الجديد مجاناً بدون أي قيود بما يتلاءم مع طبيعة منصة اللايتكوين المفتوحة.

ويذكر أن اللايتكوين ليست العملة الرقمية المشفرة الأولى التي تسعى لإعادة ابتكار نفسها بشعار جديد خلال الآونة الأخيرة، حيث تم أعادة تصميم شعار بتكوين سي-في مع مطلع الشهر الماضي ليعكس رؤية مؤسسها ساتوشي الأصلية وجذور الارتباط بشكل أفضل، كما غيرت ربيل (إكس-أر-بي) شعارها هي الأخرى في حزيران/يونيو الماضي.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من عام 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من عام 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017.

وذلك قبل أن تحقق اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في أكثر من عام ونصف عند 22.54$ في السابع من كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن تضاعف قيمتها السوقية يوم الجمعة.